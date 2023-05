Weiskirchen Polizei sucht „älteren Herrn“ wegen Fahrerflucht

Der gesuchte Mann befuhr am vergangenen Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr, mit seinem Auto den Parkplatz des Netto-Marktes in Weiskirchen aus Richtung Trierer Straße kommend in Richtung Markteingang. Hierbei touchierte er mit seiner vorderen rechten Stoßstange ein geparktes Auto an dessen hinterer rechter Stoßstange in einer Höhe von 50 Zentimetern