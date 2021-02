Weierweiler : 18-Jähriger aus Losheim baut unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Unfall

Weierweiler Rasch ausfindig gemacht hatte die Polizei den Verursacher eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr in der Dorfstraße in Weierweiler ereignet hatte. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern am Sonntag mitteilte, war dabei ein Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mastleuchte kollidiert.