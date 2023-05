Cannabis sichergestellt Drogendealer hilft auch die Flucht vom Tretbecken nichts

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 17 Uhr in der Gemeinde Weiskirchen drei Personen dabei erwischt, wie diese mutmaßlich gerade ein Drogengeschäftig am Abwickeln waren. Ein Zeuge hatte die jungen Männer an einem Wassertretbecken dabei beobachtetet und die Beamten der PI Nordsaarland verständigt. Als diese eintrafen, konnten sie zwei Jugendliche aus Weiskirchen, 16 Jahre, und Wadern, 17 Jahre, antreffen. Ein 20-Jähriger aus Weiskirchen nahm flink die Beine in die Hand und rannte davon, konnte den Polizisten aber am Ende dann doch nicht entkommen. Bei ihm fanden die Beamten größere Mengen Cannabis und eine Feinwaage, die es ihm erlaubte, seine Ware grammgenau abzuwiegen. Die anderen beiden hatten Dinge dabei, um die Drogen gleich zu konsumieren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.