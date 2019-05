Weiskirchen : Polizei schnappt Autofahrer mit Drogen im Blut – gleich zwei Mal

Weiskirchen/Wadern Ein 59-jähriger Autofahrer wurde innerhalb von 37 Stunden gleich mehrmals von den Beamten aufgegriffen – obwohl sie beim ersten Mal schon seinen Autoschlüssel eingezogen hatten.

Gleich zwei Mal innerhalb von 37 Stunden hat die Polizei einen 59-Jährigen erwischt, als er mit Drogen im Blut in seinem Auto unterwegs war. Zum ersten Mal fiel der Mann aus einem Weiskircher Ortseil den Beamten am Donnerstag um kurz nach Mitternacht auf. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Blutprobe entnommen. In seinem Wagen fanden die Polizeibeamten geringe Mengen an Amphetamin, Ecstasy und Marihuana. Nach Beendigung der Blutprobe und der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels brachten die Polizeibeamten den 59-Jährigen nach Hause.