Erfolgreiche Ermittlung in Weiskirchen : Polizei findet Betrunkenen nach Unfallflucht schlafend in seinem Bett

Die Polizei hat einen Unfallflüchtigen aus Weiskirchen erfolgreich ermittelt.

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag auf der B 407 einen Unfall gebaut und ist danach geflohen. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitteilt, baten die Kollegen der PI Hermeskeil die Beamten in Wadern um Hilfe bei der Ermittlung des Mannes. Die Polizei hatte Erfolg: Sie ermittelte nicht nur, dass es sich um einen 24-Jährigen aus Weiskirchen handelte – sie traf ihn auch an: schlafen in seinem Bett. Da der Mann deutlich alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe veranlasst.