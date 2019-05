Rappweiler : 19 Jähriger haut nach Unfall ab – Polizei findet ihn

Rappweiler Ein 19-Jähriger aus Weiskirchen hat in der Nacht zum Sonntag einen Unfall gebaut und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer gegen 0.30 Uhr zwischen Mitlosheim und Rappweiler von der Fahrbahn ab.

Anhand der Fahrgestellnummer konnte die Polizei den Fahrzeughalter aber ermitteln. Nach weiteren Nachforschungen trafen die Beamten den 19-Jährigen in Mettlach an. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten fanden auch geringe Mengen an Betäubungsmitteln bei ihm. Die Polizei leitete gegen den Mann mehrere Strafanzeigen ein, unter anderem auch wegen Kennzeichenmissbrauchs.