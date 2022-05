Im Auto lag auch ein Springmesser : Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Thailen Erst stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne Führerschein und berauscht unterwegs war. Dann untersuchten sie auch sein Auto und stießen auf noch mehr Straftaten.

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 6. Mai, hat die Polizei in Thailen einen Mann erwischt, der gleich mehrere Straftaten am Begehen war. Zum einen hatte der Autofahrer gar keinen Führerschein, zum anderen stand er auch noch unter Drogen. Ausfallerscheinungen hatten ihn verraten. Von den Drogen fanden die Beamten auch noch welche in seinem Wagen, wo auch noch ein Springmesser lag, wie die Polizei mitteilt. Der Mann muss nun mit den rechtlichen Konsequenzen rechnen.