Volles Haus in Weiskirchen Fünf Kandidaten stellten sich über 400 Wählern

Am 9. Juni wird in Weiskirchen ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Wolfgang Hübschen (CDU) geht in den Ruhestand. Und die Frage, wer sein Nachfolger werden könnte, bringt offenkundig viele in der Gemeinde auf Trab: Bei der Podiumsdiskussion von Saarbrücker Zeitung und Saarländischem Rundfunk in der Hochwaldhalle interessierten sich am Mittwochabend rund 450 Zuschauer brennend dafür, was sie von ihren insgesamt fünf Bürgermeister-Kandidaten erwarten dürfen. Den Fragen von Christian Beckinger (SZ) und Kerstin Gallmeyer (SR) stellten sich Thorsten Willems (CDU), Stefan Conrad (SPD), Armand Scharf (FWG), Uwe Puhl (AfD) und Stephan Barth (parteiunabhängig). Auch Noch-Bürgermeister Hübschen hatte sich unter das Publikum gemischt, das nur zu gern die Gelegenheit nutzte, den Kandidaten selbst auf den Zahn zu fühlen.