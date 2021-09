Pfifferling, Parasol und Co. : Pilzwochen im Naturpark starten

Weiskirchen Im gesamten Naturpark Saar-Hunsrück gibt es in den kommenden Wochen jede Menge Informationen zu Pfifferling, Parasol und Co.

Die Pilzwochen im Naturpark Saar-Hunsrück starten am Sonntag, 5. September. Bis Sonntag, 31. Oktober, stehen an mehreren Orten Pilz-Exkursionen sowie Seminare an – wie der Naturpark mitteilt, in Lebach, Eppelborn, Saarburg-Kell, Ruwer, Thalfang am Erbeskopf, Hermeskeil, St. Wendel, Weiskirchen sowie Losheim am See.