Thailen : Island-Pferd stirbt nach Verletzung

Ein schwer verletztes Island-Pferd haben Jäger am Samstagmorgen auf einer Koppel an einer Waldlichtung in Thail gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wies das Tier eine schussähnliche Verletzung auf. Da die Verletzung Die Verletzung des Tieres war nach Angaben der Polizei so schwer, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste. Eine Tierärztin untersuchte das Pferd und kam zu dem Schluss, dass die Verletzung von einem Schuss herrühren könnte. Die Polizei sieht die Möglichkeit, dass das Pferd durch einen Fehlschuss eines Jägers verletzt wurde. Die Ermittlungen laufen bereits.