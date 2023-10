Obstbäume in der Klima-Bredouille Wie der Klimawandel den Obstbäumen zusetzt

Ein Apfelbaum in einer Streuobstwiese. Schaut man genauer hin, entdeckt man neben erntereifen Äpfeln auch frische, weiße Blüten. Spielt die Natur da verrückt? Blüten im Frühjahr und reife Früchte im Herbst, so sieht es der „Fahrplan“ der Natur doch eigentlich vor. Johannes Neugebauer vom Obst- und Gartenbauverein Löstertal macht sich als Diplom-Ingenieur im Bereich Gartenbau so seine fachmännischen Gedanken, was es mit diesem Phänomen auf sich haben könnte. Im heimischen Löstertal sei ihm dieses Ereignis in den letzten 40 Jahren noch nicht begegnet. Und so schön diese auffälligen, weißen Nachblüten auch aussehen, gut seien sie jedenfalls nicht für die Bäume.