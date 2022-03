Produkte von hier und Musik : „Ebbes von Hei!“ trifft zum ersten Mal auf Musik

Münchweiler In Schloss Münchweiler wartet am 8. April ein kulinarischer Chason-Abend mit regionalen Produkten auf die Gäste. Für die Musik sorgen Oranna Kasper und Thomas Bernardy.

Mit einem kulinarischen Chanson-Abend mit dem „Deux Ensemble“ mit Oranna Kasper und Thomas Bernardy feiert am 8. April um 19 Uhr die neue Veranstaltungsreihe der Initiative „Ebbes von Hei“ und des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs im Schloss Münchweiler, Wadern, Premiere.

Das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs und Schloss Münchweiler laden am 8. April quasi auf einen Kurztrip nach Frankreich ein, wie es in der Ankündigung heißt. Genießen dürfen die Besucher ein perfekt abgestimmtes Menü und die warmen Piaf-Klänge von Deux Ensemble. Kein europäisches Land böte eine solche Vielfalt und Finesse von Köstlichkeiten und Zubereitungsarten wie Frankreich. Essen werde in diesem Land zelebriert.