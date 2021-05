Mehrere Organisationen haben es möglich gemacht : Neue Inklusionsschaukel am Kurpark-Weiher in Weiskirchen

Neue Inklusionsschaukel am Kurpark-Weiher in Weiskirchen

Gruppenfoto an Weiskirchens Kurpark-Weiher: Die neue Inklusionsschaukel wurde von Moritz Leidinger und Lars Haßler (auf der Schaukel von links) offiziell in Betrieb genommen. FOTO: DIETER ACKERMANN Foto: a-n

Weiskirchen Am Kurpark-Weiher können nun auch Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, schaukeln. Die Idee für hierfür kam von Adrian Schmitz vom Verein „Herzensengel“.

Die touristischen Perlen der drei Hochwaldgemeinden Weiskirchen, Wadern und Losheim am See sollen in einer interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Netzwerk Barrierefreiheit der Tourismuszentrale des Saarlandes auf Hochglanz poliert werden. Attraktiv sind der Kurpark-Weiher, der Noswendeler See und der Stausee bekanntlich heute schon. Aber durch die angestrebte Barrierefreiheit sollen diese Ausflugsziele jetzt auch für Rollstuhlfahrer und andere Menschen mit körperlichen Behinderungen besser erschlossen werden. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Inklusionsschaukel an Weiskirchens Kurpark-Weiher sind die Verantwortlichen diesem Ziel wieder einen Schritt nähergekommen.