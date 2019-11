Musik in Weiskirchen : Kristina Malburg schwingt den Taktstock

Als Dirigent verabschiedete sich Michael Ludwig vom Gemeinschaftsorchester Steinberg-Weiskirchen, dem er aber auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen will. Foto: a-n

Weiskirchen Mit einem Konzert verabschiedete das Gemeinschaftsorchester Weiskirchen-Steinberg seinen langjährigen Dirigenten Michael Ludwig.

Über ein besonderes Highlight durften sich die Musikfreunde jetzt in der vollbesetzten Hochwald-Halle in Weiskirchen freuen, als das Gemeinschaftsorchester mit einem Dirigentenwechsel zu „neuen Ufern“ aufbrach.

Dass beim Abschied von Ludwig trotzdem eine gewisse Wehmut mitklang, ergab sich schon aus der Tatsache, dass er in Steinberg bereits im Jahr 2003 den Taktstock von Markus Linnig übernommen hatte und seither in den vielen Jahren als musikalischer Leiter die Kolpingkapelle mit fokussierter Probenarbeit zu zahllosen Konzerterfolgen führte.

So luden die Verantwortlichen vor einigen Monaten fünf Kandidaten zu einem „Dirigenten-Casting“ ein, bei dem letztlich Kristina Malburg aus Damflos aus dem Landkreis Trier-Saarburg den Zuschlag erhielt. Sie hatte in den letzten Wochen bereits einen Teil des Weiskircher Konzertprogramms mit einstudiert, so dass am Sonntag beide Dirigenten das Konzert an diesem Nachmittag wechselweise aber zugleich gemeinsam leiten konnten.