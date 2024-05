Wenn das Wetter mitspielt Naturfreibad in Weiskirchen öffnet am Wochenende – mit einigen Neuerungen

Weiskirchen · Wenn das Wetter mitspielt, soll am Wochenende, das Wald- und Naturfreibad in Weiskirchen wieder öffnen. Zur neuen Freibad-Saison gibt es in der Hochwald-Kurgemeinde einige Neuerungen.

24.05.2024 , 15:09 Uhr

Bei dem aktuellen Messergebnis der Wassertemperatur will Bürgermeister Wolfgang Hübschen (links) lieber noch bis zur baldigen Eröffnung der Waldfreibades warten. Aber die Kraft der Sonne soll schon bald für Badetemperaturen sorgen. Darauf hofft auch der neue Pächter des "ImBiss" Hans-Peter Helfen. FOTO: DIETER ACKERMANN Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN

Von Dieter Ackermann