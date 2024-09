Trauer um Günter Oswald Er hat uns gezeigt, wie schön unsere Heimat ist

Doch nun heißt es Abschied nehmen von diesem überzeugten Lokalpatrioten: Günter Oswald ist am 15. September im Alter von 86 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte. Oswald, der am 3. November 1937 in Zwalbach zur Welt gekommen ist, war lange Jahre als Lehrer tätig, zunächst in Hoof und Niederkirchen im Kreis St. Wendel, ab 1974 dann als Hauptschullehrer in Wadern, Nunkirchen und Losheim. An der Hauptschule im Stausee-Ort war er bis zu seiner Pensionierung tätig.