Adventskonzert in Rappweiler : Weihnachtliche Klänge in der Kirche

Weihnachtliche Klänge in der Kirche

Adventskonzert in Rappweiler

Rappweiler-Zwalbach Bei ihrem Adventskonzert sammeln die Musikfreunde Hochwald Spenden für „Ein Treppenlift für Lars“.

Zum traditionellen Adventskonzert laden die Musikfreunde Hochwald für den Adventssonntag, 15. Dezember, ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Mia-Kirche) in Rappweiler. Nach wochenlanger intensiver Probearbeit haben die Musiker ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Von ergreifender Filmmusik aus „Backdraft“ über pompöse wie schillernde Originalkompositionen von James Swearingen und Rossano Galante führt die musikalische Reise auch in die traditionelle Blasmusik.