Unterwegs mit dem Alpenverein in Weiskirchen : Mountainbikes erobern den Hochwald

Vom Wild- und Wanderpark Weiskirchen aus starteten die jungen Teilnehmer des DAV-Mountainbike-Kurses – natürlich noch vor Inkrafttreten der Bundes-Notbremse – unter der Leitung von Moritz Engel (rechts) und Felix Engel (links) zu ihrem vierstündigen Ausflug über Stock und Stein. Foto: a-n

Weiskirchen Mit ihren Mountainbikes haben Kinder – bereits vor dem Einsetzen der Bundes-Notbremse – die Gegend um Weiskirchen erkundet.

Mit ihren Mountainbikes waren sechs Neun- bis Elfjährige vor dem Wild- und Wanderpark Weiskirchen angetreten, um unter der sachkundigen Führung von Moritz (21) und Felix Engel (17) den herrlichen Hochwald rund um den heilklimatischen Kurort zu „erobern“. Das mit dem „Erobern“ wollten die beiden ausgebildeten Tourenführer vom Deutschen Alpenverein, Sektion Hochwald, aber von Anfang an nicht falsch verstanden wissen. Moritz Engel, der in Trier Maschinenbau studiert und sich in seiner Freizeit zum Fachübungsleiter MTB (Fahrtechniktrainer oder Mountainbike-Guide) ausbilden ließ: „Wir achten in unseren Kursen wie heute streng darauf, dass wir uns als Mountainbiker durch ein rücksichtsvolles Verhalten anderen Naturfreunden wie zum Beispiel Wanderern gegenüber deutlich von den wenigen „schwarzen Schafen“ unterscheiden, die leider gelegentlich unsere Art der radelnden Naturnutzung in Misskredit bringen.“

So schwangen sich die beiden DAV-Führer mit ihren Kursteilnehmern auf die Bikes und starteten zu ihrer rund vierstündigen Tour bei Kaiserwetter durch den Hochwald. Das ging mal eher beschaulich zu, aber insbesondere der abschließende Anstieg per Rad von Rappweiler-Zwalbach aus hinauf zum Wild- und Wanderpark erwies sich schon ganz schön fordernd für die Waden- und Oberschenkelmuskeln insbesondere der kleinen Teilnehmer. Da musste gelegentlich schon mal ein Jackenärmel herhalten, um sich flott die kleinen Schweißperlen von der Stirn zu wischen.

Info Mountainbikes im Hochwald Der Deutsche Alpenverein (DAV) besteht aus mehr als 350 rechtlich selbstständigen Vereinen, den Sektionen und einer Stiftung. Die Sektion Hochwald unterhält in Wadern, Franz-Haas-Str. 8, ein DAV-Kletterzentrum, das derzeit allerdings wegen Corona geschlossen ist. Bei der Sektion Hochwald (info@dav-hochwald.de) können sich Kinder und Erwachsene zu geführten Mountainbike-Touren anmelden. Wenn dann ein solcher Termin durchgeführt werden kann, werden die Angemeldeten rechtzeitig dazu eingeladen. Für Kinder muss dafür eine Teilnehmergebühr von 20 Euro (Nicht-DAV-Mitglieder 25 Euro) entrichtet werden. Im Kletterzentrum Hochwald in Wadern werden übrigens in Nicht-Coronazeiten für Große und Kleine spezielle Kletterkurse angeboten. Die DAV-Sektion bietet aber auch unabhängig davon immer wieder unterschiedliche Touren an, die auch schon wirklich Kletterkundige zum Beispiel in den Alpen an ihre Grenzen geführt haben.

Aber dieser Mountainbike-Kurs sollte nach den Vorstellungen der beiden Führer natürlich längst nicht nur der Fitness der kleinen Radler dienen. Vielmehr vermittelten die beiden Engel-Brüder ihren Teilnehmern auch wichtige technische Hinweise. Moritz Engel: „Zwischendurch haben wir kleine Pausen genutzt, um den Kindern die richtige Körperhaltung auf ihren Bikes näher zu bringen. Ganz wichtig ist es dabei auch, insbesondere auf kurvigen und von Wurzeln überwucherten Waldwegen das jeweils passende Gleichgewicht zu finden.“ Felix Engel, angehender DAV-Jugendleiter, gab zwischendurch auch immer wieder wertvolle Tipps, wie man als Mountainbiker – ungeachtet des Alters – mit angepassten Brems- und Kurventechniken die Gefahr von Stürzen minimieren kann.

Dass die kleinen Biker bei dieser interessanten Tour durch den Hochwald bei allem Lernen freilich auch den Spaß nicht verloren, dafür sorgten schon die beiden jungen Führer und nicht zuletzt die Teilnehmer selbst. Außerdem hatte sie die passende Wegzehrung und erfrischende Getränke in den Rucksäcken dabei. Bei aller sportlichen Herausforderung sollen solche Mountainbike-Touren des Deutschen Alpenvereins beim Radler-Nachwuchs neben dem Spaß auch das Verständnis für diese nachhaltige und gesunde Nutzung der heimischen Natur wecken – und dazu eignet sich neben den fernen Alpen zweifellos auch der traumhafte Hochwald rund um Weiskirchen. Auch die Natur hielt übrigens diesmal für die Mountainbiker noch ein kleines Highlight bereit, als sich einige Rehe am Waldrand von der kleinen, still vorbeiradelnden Gruppe nicht beim vertrauten Äsen stören ließen.