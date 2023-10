Mord am Saar-Hunsrück-Steig Ein mörderischer Lese-Abend

Lesen kann ja jeder! Ich wollte mehr und ließ mich in muskelschonender Konsequenz von der Buchautorin Marion Demme-Zech zu einer Krimiwanderung ins Weiskircher Parkhotel einladen. Die Lektüre von fast 400 Seiten ihres neuen Saarlandkrimis „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“ hätten sich mit mir die Gäste im ausverkauften Saal Saarbrücken so durch den Besuch dieser Krimi-Theater-Lesung eigentlich ersparen können – hat aber ganz und gar nicht geklappt. So packend wie die Autorin mit ihrem Mann Marc Demme und Uwe Fixemer aus Mettlach ihre nicht zuletzt vom Kreiskulturzentrum Villa Fuchs eingeladenen Gäste dabei mitnahm, das zwang wohl uns alle geradezu, dieser so überzeugend in Szene gesetzten Krimiwanderung später zuhause in aller Ruhe die genüssliche Lektüre folgen zu lassen.