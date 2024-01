Minister gibt Garantie Ruine von Haus Josten wird abgerissen

Innenminister Reinold Jost (SPD) liest die SZ offenbar sehr genau. Die vorsichtige Kritik einer Bürgerin beim SZ-Dorfspaziergang durch Weiskirchen an der aus ihrer Sicht zu lange dauernden Transformation des abgebrannten Hauses Josten in das ersehnte Dorfgemeinschaftshaus war ihm ebenso wenig entgangen wie die von Umweltministerin Petra Berg (SPD) vor einigen Wochen gewürdigten Finanzmittel ihres eigenen Hauses für dieses Projekt. Dies und noch mehr ließen es Jost offenbar angeraten erscheinen, sich zu Beginn des neuen Jahres mal wieder in Weiskirchens Rathaus sehen zu lassen. Auch weil Bauamtsleiter Klaus Barth sich gelegentlich darüber beklagt hatte, dass die Bürokratie ihm bei diesem für den Kurort so wichtigen Projekt oft überbordend erscheine, sahen der Minister und Bürgermeister Wolfgang Hübschen in dieser Sache dringenden Gesprächsbedarf.