Lesung aus „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“ Ein mörderischer Lese-Abend – Marion Demme-Zech begeistert mit Theater-Lesung

Weiskirchen · Ihren neuen Saarland-Krimi „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“ stellte Buchautorin Marion Demme-Zech vor kurzem bei einer Theater-Lesung im Saal Saarbrücken im Weiskircher Park-Hotel vor. Was die Lesung so besonders machte.

02.10.2023, 20:12 Uhr

Im Parkhotel wurde Marion Demme-Zechs neues Buch „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“ vorgestellt. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Die Buchautorin Marion Demme-Zech hatte zu einer Krimi-Theater-Lesung ins Weiskircher Parkhotel einladen. Die Lektüre der fast 400 Seiten ihres neuen Saarlandkrimis „Mord am Saar-Hunsrück-Steig“ hätten sich die Gäste im ausverkauften Saal Saarbrücken so durch den Besuch dieser Lesung eigentlich ersparen können – das hat aber ganz und gar nicht geklappt.