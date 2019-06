Leserfotos : Wenn aus Frühling langsam Sommer wird

Kreis Merzig-Wadern Bunte Blüten, saftige Wiesen und verliebte Tiere sind die Motive der Fotos unserer Leser.

Die ersten Juni-Tage haben die Menschen im Kreis Merzig-Wadern mit ordentlich Sonne und warmen Temperaturen verwöhnt. Es ist also kaum bestreitbar: Der Sommer hält langsam Einzug im Grünen Kreis. Unsere Leser haben den sachten Übergang vom Frühling zum Sommer in schönen Bildern voll mit Blütenpracht und blauem Himmel festgehalten und uns zur Veröffentlichung bereitgestellt, wofür wir uns herzlich bedanken.

Bei einem Spaziergang durch den Kurpark Weiskirchen hat unser Leser Günter Oswald aus Weiskirchen sein Motiv entdeckt und sich seine Gedanken dazu gemacht: „Wer langsam geht, sieht mehr. Die wärmenden Sonnenstrahlen locken die Menschen in die Gärten und in die Natur. Blühende Bäume und Sträucher verkünden den Frühling. Ein Spaziergang durch die Natur, wie hier um den Kurpark in Weiskirchen, schenkt uns Augenblicke der Schönheit. Wer ab und zu stehen bleibt, entdeckt eine zauberhafte Idylle am Wegesrand – kostbare Tankstellen für Herz und Seele, Tummelplätze für Bienen und Hummeln.“