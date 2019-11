Am hellichten Tag : Langfinger schlagen in Weiskirchen zu

Weiskirchen Am hellichten Tag sind am Freitag unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in Weiskirchen am Kapellenberg eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland gestern bekannt gab, ereignete sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr.

Die Täter schlugen die Scheibe einer Kellertür an dem Anwesen ein und gelangten auf diese Weise in den Keller des Hauses. Von dort aus hatten sie freien Zugang zu allen Räumlichkeiten. Im Wohnzimmer entwendeten sie aus einer Kommode einen Umschlag, in dem sich das gesparte Hochzeitsgeld der Hausbewohner befand. Weiterhin wurde in der Küche eine Tasche entwendet.