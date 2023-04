Neuer Service von “La Enoteca“ Umgebauter Pferdeanhänger liefert in Weiskirchen bald italienische Spezialitäten für Events

Seit 2013 bekommt man in der „La Enoteca“ in Weiskirchen bereits eine Auswahl von Hunderten von Weinen sowie zahlreiche italienische Spezialitäten. Jetzt erweitert der Feinkostladen seinen Service mit einem umgebauten Pferdeanhänger. Was der den Kunden bieten wird.

27.04.2023, 17:00 Uhr