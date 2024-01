Kappensitzung Weiskircher Narren ließen die Raketen fliegen

Ein dreifaches „Simsalabim Alaaf“ sollten Weiskirchens Karnevalisten nun wirklich der Handvoll von Kandidaten gönnen, die sich in diesem Jahr im heilklimatischen Kurort ernsthaft um die Bürgermeister-Nachfolge bemühen. Der noch amtierende Bürgermeister Wolfgang Hübschen musste sich jedenfalls unter seiner Narrenkappe immer wieder beim Lachen die Tränen der Begeisterung aus den Augen wischen. Bei der ersten Kappensitzung des KV Grün-Weiß-Rot 1971 Weiskirchen (die zweite findet am 3. Februar statt) erbebte die rappelvolle Hochwald-Narrhalla in ihren Grundfesten, als die Grün-Weiß-Roten sich unter anderem liebevoll dieser Kandidaten annahmen.