Leader-Förderprojekt „Licht-Land-Musik – Kultur im ländlichen Raum“ Kurpark-Pavillon in buntes Licht getaucht

Von Dieter Ackermann · Im Rahmen eines Leader-Förderprojektes wurde der Pavillion am Kurparkweiher in Weiskirchen in leuchtenden Farben angestrahlt.

21.12.2023 , 16:28 Uhr

Die gekonnt vorgetragenen Lieder der Turmbläser durchdrangen selbst den Nebel, der über dem Kurparkweiher waberte. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

„Ja ist denn da drüben Party oder was“, brummte der ältere Herr auf der gegenüberliegenden Kurparkstraße in seinen grauen Bart. Mit seiner Vermutung lag er gar nicht mal so falsch. Was da akustisch und optisch seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, resultierte aus dem Leader-Förderprojekt „Licht-Land-Musik – Kultur im ländlichen Raum“. Zwischen November und Dezember rückte diese Veranstaltungsreihe besondere Orte des Landkreises Merzig-Wadern ins rechte Licht. Nach Weiskirchen folgte nur noch Püttlingen. Die Gemeinde Weiskirchen und das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs wollen gemeinsam mit diesem Projekt dokumentieren, dass effektive Kulturentwicklung im ländlichen Raum durch Begegnung und Gemeinschaft vorangebracht werden kann.