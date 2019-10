Der Wild- und Wanderpark ist eingebettet in den herrlichen Hochwald. Foto: a-n

Weiskirchen „Der Wild- und Wanderpark in Weiskirchen hat durchaus das Potenzial, die überregionale Strahlkraft wiederzuerlangen, mit der beispielsweise unsere Saarschleife zu den touristischen Leuchtturm-Projekten im nördlichen Saarland gerechnet werden darf.“ Das findet Peter Klein, Geschäftsführer der Saarschleifenland Tourismus GmbH, der Tourismusgesellschaft des Landkreises.

Mit seinem Planungskonzept für die Neugestaltung habe Tobias Misczyk, der neue Gemeindeförster, bereits die Grundlage für einen Neustart des Parks geschaffen, was auch von allen Ratsfraktionen ohne Gegenstimme befürwortet worden sei. Klein: „Die guten Ideen warten also fix und fertig in der Schublade, was fehlt sind die erforderlichen Mittel für unverzichtbare Investitionen.“ Der Kreis-Touristiker teilt die Einschätzung von Bürgermeister Wolfgang Hübschen, dass hier in erster Linie die Landesregierung gefragt ist. Mit einer modernen Form von Private-Public-Partnership, also der Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Investoren, müsse dieses touristische Projekt aus seiner Sicht zu stemmen sein.