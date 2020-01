Kramp-Karrenbauer : „Für die Nordsaarlandstraße zeichnet sich ein Kompromiss ab“

Die Bundesverteidigungsministerin sieht in dem Bau der Trasse auch eine vielversprechende Perspektive für die Gemeinde Weiskirchen.

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER Ich bin froh darüber, dass ich in meiner noch relativ neuen Funktion als Bundesverteidigungsministerin von der Bundeshauptstadt aus zwischen den berechtigten Interessen unserer Soldaten in Merzig und den Verkehrsplanern im Zusammenhang mit der von allen Seiten geforderten Nordsaarlandstraße vermitteln konnte. Da zeichnet sich, wie die SZ ja berichtete, inzwischen ein Kompromiss ab, mit dem alle Beteiligten in Zukunft gut leben können.

Aktuell lässt der viel diskutierte Saarlandpakt viele Kommunen in diesem Land aufatmen, denen der neue Bund-Länder-Finanzausgleich zumindest die Grundlage für eine Teilentschuldung bei ihren Kassenkrediten in Aussicht stellt. Resultiert auch dieses Beispiel aus der angesprochenen engen Zusammenarbeit zwischen Saarländern und ihren in Berlin an verantwortlichen Stellen engagierten Politikern?