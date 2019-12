Ortsratssitzung : Ortsrat spricht über Kita und Friedhof

Konfeld Der Erweiterungsbau der Kita in Konfeld ist Thema der Sitzung des Ortsrates am Montag, 9. Dezember, in der Begegnungsstätte. Los geht es um 18 Uhr. Besprochen wird außerdem eine Teilflächenstilllegung auf dem Friedhof.