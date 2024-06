Wahlabend voller Überraschungen Bürgermeister-Wahl: „Für Weiskirchen ist das die Top-Sensation“

„Das war’s“, sagt Thorsten Willems, als die Kirchturmglocke um 18 Uhr schlägt. Das Läuten ist gleich nebenan, im Haus des Gastes in Weiskirchen, deutlich zu vernehmen. Wie recht er mit seinen Worten haben sollte – wenn auch ganz anders als gedacht – zeigt sich knapp zwei Stunden später, als das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl feststeht. Der Christdemokrat kommt auf nur 20,64 Prozent der Stimmen – und verpasst damit deutlich den Einzug in die Stichwahl am 23. Juni. Mit diesem Ergebnis hätten viele der Anwesenden nicht gerechnet. Weder bei der eigenen Partei, die seit 50 Jahren durchgehend den Bürgermeister in der Gemeinde stellt, noch bei den Anhängern der Gegenkandidaten. „Überrascht“, so äußern sich die meisten.