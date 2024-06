Neue Machtverhältnisse in Ortsräten Wie die Wahl vom 9. Juni die politische Landschaft in Weiskirchen verändert hat

in Weiskirchen ging es bei bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht nur um den zukünftigen Verwaltungschef. Auch die Zusammensetzung des Gemeinderates und der Ortsräte in der Hochwald-Kurgemeinde haben die Wähler neu bestimmt. Anders als bei der Bürgermeisterwahl gab es bei den weiteren Kommunalwahlen an diesem Tag aber durchweg klare Entscheidungen. Dabei gab es auf Ortsratsebene einige interessante Verschiebungen der bestehenden Verhältnisse.