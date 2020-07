Kommentar zum Streit um den Beschluss : Möglicher Schaden trifft auf jeden Fall die Falschen

Dass einige Menschen sich die Grundschule in Rappweiler-Zwalbach zurückwünschen, ist verständlich. Möglicherweise gibt es sogar gute Argumente für die Meinung, dass die Verteilung der Schulstandorte anders besser wäre.

Aber: Auch so ist die Situation doch alles andere als schlecht. Es gibt zwei Grundschul-Standorte, die Platz für die Kinder der Gemeinde bieten. Und dann gibt es auch noch einen Träger, der das Schulgebäude in Rappweiler-Zwalbach mit Leben füllt und einer sinnvollen Nutzung zuführt – die steigende Nachfrage spricht in diesem Punkt für sich.