Kolumne Unsere Woche Hochspannung im Hochwald

Für die Menschen in Weiskirchen geht’s am Sonntag in die zweite Runde: In einer Stichwahl soll die Entscheidung fallen, wer ihr künftiger Bürgermeister wird. Der Ausgang des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen legt nahe, dass es ein knappes Rennen werden könnte – lagen doch die beiden Erstplatzierten Stefan Coinrad (SPD) und Stephan Barth (parteilos) dicht beieinander. Es wird am Sonntag wohl sehr darauf ankommen, wer seine Anhänger besser mobilisiert bekommt. Das dürften beide Kandidaten nach Kräften versucht haben. Daher kann es gut sein, dass die Wahlbeteiligung am Sonntag eben nicht deutlich niedriger sein wird wie in der ersten Runde – was andernorts öfter zu beobachten ist. Das war bei der letzten Bürgermeisterwahl 2018 schon so: Damals ging die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl um nur zwei Prozent zurück. Es wird ein spannender Sonntag im Hochwald!