Kneipp-Verein lädt ein zur Tanzgruppe

) Tanzen in einer Gruppe hat die Ortsgruppe Weiskirchen des Kneipp-Vereins Merzig aufs Programm gesetzt. Die nächsten Termine für die Tanzstunden mit oder ohne Partner sind am Donnerstag, 16. August, Donnerstag, 30. August, und Donnerstag, 13, September, von 18 bis 19.30 Uhr in der Alten Schule in Rappweiler, Hochwaldstraße. red