Gemeinsame Ziele Schüler können in Kita-Alltag schnuppern

Als langjährige Leiterin des katholischen Kinderhauses St. Jakobus Weiskirchen hat Claudia Bierbrauer schon manche Schülerin oder manchen Schüler wiedererkannt, die in den vergangenen zwei Jahren als Hospitanten der Eichenlaubschule in ihren Kita-Alltag integriert worden waren. „Die hatten vor ihrer Schulzeit bereits hier in unserem wunderschönen Kita-Garten herumgetollt.“ Warum diese offensichtlich inzwischen bewährte Kooperation zwischen Schule und Kita jetzt erst mit den Vertrags-Unterschriften der Verantwortlichen besiegelt worden ist, begründete Patrik Neumeyer als stellvertretender Leiter der Eichenlaubschule in Weiskirchen. Zu diesem SZ-Gespräch hatten sich auch noch Rita Dibos (Schulleiterin) und Christin Clasen (Kita) im Garten des Kinderhauses versammelt.