Kita in Thailen : Kinder lernen ihre Rechte kennen

Thailen Bei einem Projekt der Kita in Thailen ging es um Friede, Gesundheit, Bildung und weitere Kinderrechte. Die jungen Teilnehmer durften auch Wünsche äußern.

„Friedenszeichen“ – das ist in diesem Jahr das Thema des lebendigen Adventskalenders in der Pfarreiengemeinschaft Weiskirchen. Mit dem Wortgottesdienst zu Sankt Martin wurde der erste Akzent gesetzt, in dem die fünf Kindergärten der Pfarreiengemeinschaft die Adventslaterne mit Friedenszeichen gestaltet haben. Diese wird jeden Abend bis Heilig Abend in allen Orten von Haus zu Haus getragen.