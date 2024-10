Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten Traditionelles Kartoffelfeuer neu belebt

Beim traditionellen Kartoffelfeuer auf dem alten Dorfplatz in Weierweiler kamen auch dieses Mal wieder längst nicht nur die rund 240 Einheimischen aus der kleinen, aber höchst lebendigen Weiskircher Ortschaft zusammen. Mehr als tausend Besucherinnen und Besucher schätzte Ortsvorsteher Wilhelm Fischer am Sonntag vor einer Woche nach einem kurzen Blick auf die vielen Menschen, die am eigenen Leibe erfahren wollten, wie unterhaltsam ein solcher herbstlicher „Feiertag“ – noch dazu bei bestem Kaiserwetter – im Kreise der ganzen Familie sein kann. An keinem anderen Tag im Jahresverlauf waren dort auch diesmal die kleinen Straßen rund um den Dorfplatz von so zahlreichen Autos zugeparkt.