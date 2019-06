Weiskirchen : Sportverein ehrt langjährige Mitglieder

Weiskirchen Die Mitglieder des SV Weiskirchen-Konfeld haben ihren Vorstand gewählt. Bei der Versammlung blieb auch Zeit für Auszeichnungen.

Vorsitzender Patrick Barth blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf ein arbeits- und ereignisreiches Spieljahr zurück. Neben drei aktiven Mannschaften rennen noch zehn Jugendmannschaften sowie eine gemischte Alte-Herren-Truppe dem runden Leder hinterher, die auf einem neuen Kunstrasen in Konfeld und einem Naturrasen in Weiskirchen gute Bedingungen vorfinden. Die erste Mannschaft lag in der Landesliga West aussichtsreich im Bereich der Relegationsspiele, das auch noch letztendlich mit dem letzten Spiel geschafft, aber unglücklich in Körprich mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den SV Gersweiler verloren wurde. Die zweite Mannschaft belegt in der Kreisliga A Hochwald einen oberen Platz, hat aber im Kampf um den Titel und Relegationsplatz keine Chance mehr. Mit dem fünften Platz hat die dritte Mannschaft in der Kreisliga B Merzig-Wadern ebenfalls eine gute Saison gespielt. „Mit den Spielertrainern Marc Lauer und Steffen Schommer wurde für die nächste Saison verlängert. Die zweite Mannschaft wird dann von Patrick Salmon und Michael Weiler trainiert, Routinier Alexander Passer ist weiterhin für die Dritte zuständig“, teilte Barth der Versammlung mit.