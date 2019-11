Interview : Aus einer öffentlichen wurde eine nichtöffentliche Veranstaltung

Weiskirchen Jonas Morbe protestierte am Freitag gegen die AfD-Veranstaltung, die er später in der Halle mitverfolgte – allerdings nicht bis zum Schluss.

Wie viele andere Demonstranten stand auch der Student Jonas Morbe (20) zunächst hinter den Absperrgittern der Polizei, die die AfD-Veranstalter und ihre Gäste in der Hochwaldhalle Weiskirchen von den Demonstranten trennen sollten. Gemeinsam mit anderen jungen Leuten betrat er später die Halle. Was er dabei erlebte, schilderte er uns im Anschluss an den Abend in einem kurzen Interview.