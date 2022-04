Interview mit Jeannette Michler : „Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern ausbauen“

Die neue Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria in Weiskirchen spricht über ihre künftigen Aufgaben und Projekte.

Was sehen Sie als Schwerpunkte Ihrer künftigen Arbeit?

MICHLER Zunächst einmal die Weiterentwicklung der Jugendhilfe entsprechend den gesellschaftlichen Bedarfen. Das kann nur in enger Kooperation mit den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, insbesondere den Landkreisen Merzig-Wadern und Trier-Saarburg, geschehen. Und mit meiner Persönlichkeit fällt es mir leicht, neue Kontakte aufzubauen und zu pflegen.

MICHLER Ich fühle mich mit den Kreuzschwestern sehr verbunden. Und bin den Schwestern sehr dankbar für das, was sie uns als Werte und Tradition überlassen haben. Aktuell werde ich im Ausbau von stationären Jugendhilfe-Angeboten im Kleinkind-Segment und dem Ausbau stationärer Jugendhilfe-Angebote für Kinder mit einem erhöhten intensivpädagogischen Betreuungsbedarf dieses Erbe fortsetzen. Und auf die Erfahrungen der Kreuzschwestern zurückgreifen, denn sie sind noch mit Eifer und Leidenschaft dabei.

MICHLER Da denke ich an den Ausbau des Eltern-Kind-Angebotes insbesondere für minderjährige Eltern und Eltern mit psychischen Erkrankungen, die einen engeren Betreuungsrahmen benötigen. Die Gesellschaft verschließt oft die Augen vor den Realitäten in diesem Bereich. Unbeabsichtigt, unbewusst, ohne „Agenda“. Aber es gibt erheblichen Unterstützungsbedarf in diesem Segment. Auch die Sozialraumorientierung hat sich als Erfolgsgeschichte des Landkreises Merzig-Wadern gezeigt. Wir werden weiterhin präventiv unterwegs sein und als Ratgeber für Sorgeberechtigte fungieren.