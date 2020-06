Weiskirchen Die Corona-Pandemie hat die Verantwortlichen der Pfarreiengemeinschaft Weiskirchen erfinderisch gemacht. Statt einer Prozession starteten Pfarrer Leo Koch und Gemeindereferent Jörg Mang das „Fronleichnam-Mobil“.

Pfarrer Leo Koch ist sich ziemlich sicher, dass die gestrige mobile Fronleichnam-Prozession in Weiskirchen zumindest im Saarland ein echtes Novum darstellte. „Das war der Corona-Pandemie geschuldet – wenn die Menschen an diesem hohen Feiertag schon aus der berechtigten Sorge vor Ansteckung nicht in die Kirche dürfen, dann kommen wir eben als Kirche zu den Menschen.“ Und weil die Pfarreiengemeinschaft Weiskirchen nicht zuletzt mit dem Gemeindereferenten Jörg Mang noch nie um eine gute Idee verlegen war, nahm man sich am Heiligen Vater in Rom und dessen „Papamobil“ ein Beispiel und stattete am Tag vor dem Feiertag ein Fahrzeug der weltlichen Gemeinde Weiskirchen zu einem attraktiven „Fronleichnam-Mobil“ aus.