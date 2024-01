Rodelbahn Eine Rodelbahn wie in alten Zeiten

Das waren noch Zeiten, als die damalige „Hochwald Touristik“ an schneereichen Tagen am Eingang des Wild- und Wanderparks von Weiskirchen den Forstweg hinunter nach Zwalbach zu einer Rodelbahn umfunktionierte. Damit nicht genug – damals wurde sogar noch eine Langlauf-Loipe durch den Park bis zur ehemaligen Radarstation angelegt. Aber dann machte sich mehrere Jahre hindurch der Schnee im Hochwald rar, und so gerieten solche winterlichen Freuden in Vergessenheit.