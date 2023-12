Nach Wasserschaden wurde neuer Ort gefunden Wasserschaden im Ristorante Rimini führt zu Umzug

Seine Familie stammt aus Sizilien und arbeitete zunächst in Dillingen. Dann hörte Maria Mazzotta, dass in Weiskirchen ein Lokal zu vermieten war. „Ich bin vorher noch nie in Weiskirchen gewesen. Der Vermieter war uns direkt sehr sympathisch und als er uns das Objekt zeigte, waren wir sofort begeistert. Kurz darauf haben wir dort das Ristorante Rimini eröffnet“, erzählt Maria Mazzotta. Mit Heinz Bierbrauer, dem Vermieter, bestand von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis. „Er hat uns immer sehr unterstützt und mehr als nur seine Pflicht als Vermieter erfüllt. Auch in der jetzigen Situation ist er uns gegenüber sehr hilfsbereit“, ergänzt Davide Mazzotta. Die Familie hofft, dass die Renovierungsarbeiten im Lokal um die Osterzeit im nächsten Jahr abgeschlossen sind und dass man dann in der Trierer Straße wieder italienische Speisen wie leckere Pizzas, Pasta, Fleisch- und Fischgerichte anbieten kann. Im Laufe der Jahre wurden bestehende Rezepte immer mal wieder durch neue ersetzt. Die Corona-Pandemie hat das Rimini recht gut überstanden. „Wir hatten das Angebot an Speisen etwas verkleinert. Das klappte ganz gut. Der Abholservice hat uns am Leben gehalten. Dafür möchten wir uns bei unseren Gästen bedanken“, betont Davide Mazzotta und erklärt weiter: „Das Rimini geht auch jetzt weiter!“. Und im Frühjahr können sich die Gäste auf ein neues Flair in der Trierer Straße 9 freuen.