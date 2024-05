Nachwuchs ist da Im Weiskircher Wildpark fühlen sich Wisente wirklich wohl

Dass das europäische Zuchtprogramm Wisente (EPP) den Wild- und Wanderpark Weiskirchen als artgerechtes Gatter in Südwest-Deutschland adelte, rührt nicht zuletzt daher, dass die Tiere dort sachgerecht betreut werden. EPP achtet streng darauf, dass die vier verbliebenen Blutlinien der Wisente nicht durch Inzucht in Mitleidenschaft gezogen werden können. Im Wild- und Wanderpark erinnern heute drei Vertreter dieser Art an die pelzigen Kolosse, die schon in grauer Vorzeit nicht nur im heutigen Saarland ihre Fährten gezogen haben. Aktuell sind hier der Bulle Donhardt, die Kuh Tjamara und seit Anfang des Jahres das Kalb Ihdefix zu bestaunen.