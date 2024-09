Am Donnerstag Thema im Gemeinderat Aufruhr in Konfeld wegen geplanter Mega-Hühnerfarm

Am Donnerstag, 19. September, tagt ab 18 Uhr der Gemeinderat von Weiskirchen. Und dass die Sitzung vor wenigen Tagen vom Rathaus in die Hochwaldhalle verlegt worden ist, dürfte mit einem Thema zusammenhängen, das dann auf der Tagesordnung steht und das seit einigen Tagen für viel Aufruhr in der Gemeinde und insbesondere in Konfeld sorgt: die Erweiterungspläne eines dort ansässigen Eierproduzenten.