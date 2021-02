Für fünf Jahre verpflichtet : Er vermittelt, wenn Weiskircher streiten

Bürgermeister Wolfgang Hübschen (links) gratulierte dem neuen Schiedsmann von Weiskirchen, Heinz Zimmer, zum Antritt einer fünfjährigen Amtszeit. Foto: a-n

Weiskirchen Der frühere Polizeikommissar Heinz Zimmer ist für die kommenden fünf Jahre Schiedsmann für die Gemeinde Weiskirchen.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 sorgte Zimmer als Polizeikommissar – von manchen gerne als Dorfsheriff bezeichnet – für Ruhe und Ordnung in seiner Hochwaldgemeinde. Nachdem er damals seine Uniform abgelegt hatte, brachte der im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach wohnende Pensionär seine ganze Lebenserfahrung in seine neue ehrenamtliche Tätigkeit als zunächst stellvertretender Schiedsmann ein. Immer wieder gelang es ihm dabei, zwischen streitenden Nachbarn oder beleidigten Gesprächspartnern zu vermitteln, sodass in den meisten Fällen der Gang vor Zivilgerichte vermieden werden konnte.