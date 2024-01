Hauptversammlung der Feuerwehr Auf die Feuerwehr war wieder Verlass

Ganz so spektakulär wie zum Jahreswechsel 2022/23 startete der Löschbezirk Weiskirchen/Konfeld diesmal nicht in das neue Jahr. Viele Anwohner staunten damals an der Straße „In der Trift“ nicht schlecht, als die Wehr mit lauten Fanfaren und flackernden Blaulichtern an ihnen vorbeieilte, um einen in hellen Flammen stehenden Campingwagen zu löschen. Aber auch das neue Jahr hielt die Freiwillige Feuerwehr mit zahlreichen Einsätzen vor allem als Folge anhaltender Regenfälle schon wieder auf Trab. Zum Glück heulten jetzt keine Sirenen, und auch der „stille Alarm“ wurde nicht benötigt, um die Männer und Frauen des Löschbezirks Weiskirchen/Konfeld zur Jahreshauptversammlung in Feuerwehrgerätehaus zu rufen.