Vom Korn zum Brot : Wie aus Korn Brot und Brezel werden

Weiskirchen Drittklässler der Grundschule Weiskirchen haben sich bei einem Projekt mit Getreide befasst – in Theorie und Praxis.

Mit einer Projektwoche über die Herstellung von Brot haben sich die Drittklässler der Grundschule Weiskirchen in die Herbstferien verabschiedet. Der Unterricht bei Lehrerin Anja Mertinitz stand unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“. Zunächst erwarben die Jungen und Mädchen im Unterricht Kenntnisse über die heimischen Getreidesorten Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Auch die Ähre an der Getreidesorte ist ihnen zum Begriff geworden. So lernten die Kinder auch eine Vielfalt an Lebensmitteln kennen, die aus Getreide hergestellt werden.