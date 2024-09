Zoff um Hühnerfarm in Konfeld „Tierquälerei und in keiner Weise zeitgemäß“

Dort plant der Hennes-Konzern die Erweiterung seines bestehenden Betriebes „Best Eiprodukte“ um einen Industrie-Hühnerstall für rund 130 000 Legehennen (die SZ berichtete). „Die Tiere sollen dort in Stallhaltung gehalten werden, einer Haltungsform, bei der neun Legehennen auf einem Quadratmeter auf wenig Einstreu untergebracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Partei vom Montag. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Tierschutz der Saar-Grünen hält diese Form der Tierhaltung laut der Mitteilung „für Tierquälerei und in keiner Weise zeitgemäß“. Roy Lancaster, Sprecher der LAG Tierschutz, mahnt an: „Es ist gut, dass der Gemeinderat den Beschluss zum Bau der Hühnereier-Fabrik vertagt hat. Denn diese Form der Tierhaltung lehnen wir Saargrünen kategorisch ab. Im Saarland gibt es mittlerweile etliche Landwirte, welche ihre Tiere artgerecht halten und somit beweisen, dass man weg von der Masse hin zu ökologisch vertretbarer Tierhaltung kommen muss“, so Lancaster weiter. Am vergangenen Donnerstag hatte der Gemeinderat von Weiskirchen sich mit dem Ansinnen der Firma „Eierhof Hennes“ aus Euskirchen befasst. Die Sitzung war von massiven Protesten von Anwohnern und Tierschützern begleitet gewesen. Der Gemeinderat hatte die Entscheidung darüber, ob das Vorhaben weiter verfolgt werden soll, vorerst vertagt.