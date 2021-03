Thailen : In Thailen hält „Jolinchen“ die Kinder fit

Thailen Für ihr Engagement im Programm „Jolinchen Kids“ hat die Kindertagesstätte St. Martin nun ein Zertifikat erhalten.

Seit 2017 achtet „Jolinchen“ in der Kita St. Martin in Thailen darauf, dass die zurzeit 36 Kinder sich mit viel Bewegung fit halten, dass sie mit ausgesuchtem Essen gesund bleiben und dass es ihnen in ihrer Wohlfühl-Insel“ an nichts fehlt. „Jolinchen Kids“ heißt das bundesweite Präventionsprogramm der AOK für Kindertagesstätten (Kitas), bei dem die Kinder lernen sollen, sich ausgewogen zu ernähren, sich vielseitig zu bewegen und ihr seelisches Wohlbefinden zu stärken. Ausdrücklich zielt das Programm auch darauf ab, die Eltern aktiv einzubeziehen und gleichzeitig die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher zu fördern. Schließlich können Kitas, die daran über einen Projektzeitraum von mindestens drei Jahren aktiv teilgenommen haben, bei Erfüllung aller Voraussetzungen sogar mit dem Zertifikat „Gesunde Kindertagesstätte“ in Gold ausgezeichnet werden.